Путин отказался от встречи с губернатором одной области Песков: Путин отменил встречу с губернатором Ульяновской области

Президент России Владимир Путин принял решение отменить ранее запланированную рабочую встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, данное решение было продиктовано исключительно техническими причинами, и мероприятие обязательно состоится позже, передает пресс-служба президента.

Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две, — пояснил Песков.

Несмотря на изменения в графике ульяновского губернатора, рабочая программа руководителя страны на текущие сутки осталась весьма насыщенной, уточнили в Кремле. Песков добавил, что 22 мая Путин проведет другую важную рабочую встречу. Глава государства примет непосредственно в Кремле с подробным докладом о положении дел в регионе руководителя Республики Тыва Владислава Ховалыга.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах, а также запланировали контакты на ближайшее время.