«Деградировавший крэковый наркоман»: сын Байдена опозорился в интервью

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в интервью журналистке Кэндис Оуэнс признался в зависимости от крэка, запись доступна на YouTube. При этом он заявил, что не употребляет запрещенные вещества с 2019 года.

Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом, — заявил Байден-младший.

Отмечается, что сын Джо Байдена стал первым в истории ребенком президента, против которого выдвинули уголовные обвинения во время действия полномочий отца. Ему вменяли неуплату налогов в Калифорнии.

Ранее Хантер Байден вызвал старших сыновей действующего главы государства Эрика Трампа и Дональда Трампа — младшего на бой в клетке. Как отмечали журналисты, это стало очередным эпизодом в продолжающейся вражде между двумя политическими семьями.

Также сообщалось, что Хантер свернул дела и уехал из страны, несмотря на долги порядка $17 млн (1,36 млрд рублей). Адвокат Барри Коберн 6 апреля подал бумаги в суд Вашингтона. В документе указано, что Байден-младший живет за границей. По информации источника, он не может оплатить даже текущие судебные издержки.

