Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:43

«Деградировавший крэковый наркоман»: сын Байдена опозорился в интервью

Сын Байдена назвал себя деградировавшим крэковым наркоманом

Хантер Байден Хантер Байден Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер в интервью журналистке Кэндис Оуэнс признался в зависимости от крэка, запись доступна на YouTube. При этом он заявил, что не употребляет запрещенные вещества с 2019 года.

Я был крэковым наркоманом. Я был деградировавшим крэковым наркоманом, — заявил Байден-младший.

Отмечается, что сын Джо Байдена стал первым в истории ребенком президента, против которого выдвинули уголовные обвинения во время действия полномочий отца. Ему вменяли неуплату налогов в Калифорнии.

Ранее Хантер Байден вызвал старших сыновей действующего главы государства Эрика Трампа и Дональда Трампа — младшего на бой в клетке. Как отмечали журналисты, это стало очередным эпизодом в продолжающейся вражде между двумя политическими семьями.

Также сообщалось, что Хантер свернул дела и уехал из страны, несмотря на долги порядка $17 млн (1,36 млрд рублей). Адвокат Барри Коберн 6 апреля подал бумаги в суд Вашингтона. В документе указано, что Байден-младший живет за границей. По информации источника, он не может оплатить даже текущие судебные издержки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

США
Хантер Байден
наркотики
наркоманы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном регионе проверят качество асфальта на главной местной трассе
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.