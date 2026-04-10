Сын Байдена решил подраться с детьми Трампа

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер вызвал старших сыновей действующего главы государства Эрика Трампа и Дональда Трампа — младшего на бой в клетке, сообщает Reuters. Как отмечается в материале, это стало очередным эпизодом в продолжающейся вражде между двумя политическими семьями.

Хантер Байден рассказал, что ему позвонил кинорежиссер, журналист и создатель контента Эндрю Каллахан, который сообщил о попытке организовать бой с участием сыновей Трампа. Сын экс-президента заявил, что готов принять вызов на 100%, если Каллахан сможет это осуществить.

Сам кинорежиссер посчитал заявление Байдена шуткой, но выразил готовность содействовать в организации поединка. При этом он указал, что дети Трампа должны согласиться вступить в бой с Хантером.

На сегодняшний день Дональду Трампу — младшему, старшему сыну президента США, 48 лет. Его брату Эрику Трампу — 42 года. Самому Хантеру Байдену 56 лет.

Ранее сообщалось, что Хантер свернул дела и уехал из страны, несмотря на долги порядка $17 млн (1,36 млрд рублей). Адвокат Барри Коберн 6 апреля подал бумаги в суд Вашингтона. В документе указано, что Байден-младший живет за границей. По информации источника, он не может оплатить даже текущие судебные издержки.