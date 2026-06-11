Итальянка получила 18 лет за убийство ограбившего ее мигранта Итальянку Даль Пино осудили на 18 лет за наезд на укравшего у нее сумку мигранта

Суд итальянского города Лукка приговорил к 18 годам тюрьмы предпринимательницу Чинцию Даль Пино, признанную виновной в умышленном убийстве мужчины, укравшего у нее сумку, передает агентство Lapresse. В сентябре 2024 года 67-летняя владелица пляжного бизнеса из Виареджо на внедорожнике догнала и насмерть сбила бездомного выходца из Марокко, а затем несколько раз переехала его.

Пострадавший иностранец скончался в лечебном учреждении. Сторона обвинения настаивала на высшей мере наказания, требуя пожизненного срока. Защита добивалась смягчения статьи, ссылаясь на превышение самообороны. Однако суд счел действия женщины осознанными. Ключевым доказательством стали кадры с камер наблюдения, зафиксировавшие поведение водителя сразу после ДТП.

Ранее в Белфасте мужчина получил тяжелые ранения в результате нападения с ножом. Инцидент произошел на одной из городских улиц. Мигрант из Судана набросился на мужчину и пытался нанести ему смертельные ранения с помощью ножа. Позже жители Великобритании вышли на массовые демонстрации. Нападение в Белфасте мгновенно спровоцировало волну общественного возмущения, которая быстро переросла в уличные беспорядки.