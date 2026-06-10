Британцы вышли на митинги после резни с участием суданского беженца

Британцы вышли на митинги после резни с участием суданского беженца Протесты вспыхнули по всей Великобритании после нападения мигранта в Белфасте

Жители Великобритании вышли массовые демонстрации после того, как приезжий из Судана жестоко изрезал ножом мужчину прямо на улице в Белфасте, передает газета Daily Mail. Жестокое нападение произошло в начале недели, когда мигрант напал на случайного прохожего и попытался его обезглавить.

Очевидцы смогли вовремя вмешаться и остановить преступника, после чего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Инцидент мгновенно спровоцировал волну общественного возмущения, которая быстро переросла в уличные беспорядки.

Протесты против иммиграции прошли в некоторых <...> городах по всей Британии, включая Лондон, Глазго и Саутгемптон, — пишет газета.

Задержанному уже предъявили обвинение в покушении на убийство. Как выяснили правоохранительные органы, злоумышленник ранее проживал в Париже, а в 2023 году переехал из Ирландии. Сразу после прибытия в Северную Ирландию суданский беженец подал официальное прошение об убежище и получил законное право оставаться в стране до 2028 года.

Ранее СМИ отметили, что мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям. Издание The American Thinker отметило, что текущие миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве.