09 мая 2026 в 18:07

Мигрантов назвали угрозой для культурного кода Великобритании

TAC: мигранты перестали скрывать свой отказ от британских ценностей

Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
Мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям, сообщает The American Thinker. В материале говорится, что миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве. В 2023 году уровень миграции достиг рекордного показателя — 906 тыс. человек.

По мнению экспертов, опасения вызывает не только демографическая трансформация, но и серьезное изменение культурного кода. Речь идет о выходцах из государств, где преобладают жесткие религиозные нормы, которые, как считают аналитики, все чаще вступают в противоречие с британскими традициями, наследием Великой хартии вольностей и ценностями эпохи Просвещения.

Согласно исследованиям 2024 года, 57% опрошенных представителей общин выступили за строгое соблюдение норм шариата в школах и медицинских учреждениях. Кроме того, 23% респондентов, опрошенных в 2016 году, поддержали идею введения религиозных законов в отдельных районах королевства. Пятая часть участников исследования также высказалась за легализацию многоженства.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Россия и Таджикистан усиливают взаимодействие в области работы МВД и миграционного контроля. По его словам, это даст возможность ускорить проверку мигрантов и оперативнее принимать решения относительно их статуса.

Европа
Великобритания
мигранты
ценности
