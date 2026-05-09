Мигрантов назвали угрозой для культурного кода Великобритании

Мигранты в Великобритании перестали скрывать пренебрежение к местным ценностям, сообщает The American Thinker. В материале говорится, что миграционные процессы могут существенно изменить национальный облик Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия. Так, доля белого населения страны быстро сокращается, и уже к 2063 году коренные британцы рискуют оказаться в меньшинстве. В 2023 году уровень миграции достиг рекордного показателя — 906 тыс. человек.

По мнению экспертов, опасения вызывает не только демографическая трансформация, но и серьезное изменение культурного кода. Речь идет о выходцах из государств, где преобладают жесткие религиозные нормы, которые, как считают аналитики, все чаще вступают в противоречие с британскими традициями, наследием Великой хартии вольностей и ценностями эпохи Просвещения.

Согласно исследованиям 2024 года, 57% опрошенных представителей общин выступили за строгое соблюдение норм шариата в школах и медицинских учреждениях. Кроме того, 23% респондентов, опрошенных в 2016 году, поддержали идею введения религиозных законов в отдельных районах королевства. Пятая часть участников исследования также высказалась за легализацию многоженства.

