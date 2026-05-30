30 мая 2026 в 10:43

Джоковичу стало плохо во время проигранного матча на «Ролан Гаррос»

Теннисиста Джоковича вырвало во время матча на «Ролан Гаррос»

Новак Джокович Новак Джокович Фото: IMAGO/Peter Dovgan/Global Look Press
Бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу стало плохо во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции на «Ролан Гаррос». Он играл против бразильца Жоао Фонсеки.

В пятом сете игры у Джоковича началась рвота, спортсмен продолжил матч, но не смог изменить ход поединка. 39-летний теннисист не вышел в четвертый круг турнира Большого шлема. Это произошло впервые с 2009 года.

Новак Джокович является семикратным победителем Итогового турнира ATP. Он выиграл 102 турнира АТР, из которых 101 — в одиночном разряде. Джокович держит рекорд по числу титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин, равный 24, наряду с Маргарет Корт. Также он является рекордсменом по числу недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 428 недель.

Ранее аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой, и в этот момент Кубок разваливается на части.

