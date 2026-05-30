Джоковичу стало плохо во время проигранного матча на «Ролан Гаррос» Теннисиста Джоковича вырвало во время матча на «Ролан Гаррос»

Бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу стало плохо во время матча третьего круга Открытого чемпионата Франции на «Ролан Гаррос». Он играл против бразильца Жоао Фонсеки.

В пятом сете игры у Джоковича началась рвота, спортсмен продолжил матч, но не смог изменить ход поединка. 39-летний теннисист не вышел в четвертый круг турнира Большого шлема. Это произошло впервые с 2009 года.

Новак Джокович является семикратным победителем Итогового турнира ATP. Он выиграл 102 турнира АТР, из которых 101 — в одиночном разряде. Джокович держит рекорд по числу титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин, равный 24, наряду с Маргарет Корт. Также он является рекордсменом по числу недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 428 недель.

