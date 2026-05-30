Магнитные бури сегодня, 30 мая: что завтра, упадок сил, давление, боли

Сегодня, 30 мая, возможно небольшое возмущения геомагнитного поля Земли, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 30 и 31 мая

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня сильной магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 48%», — рассказали ученые ИКИ РАН.

По информации портала my-calend, сегодня Землю может накрыть малая геомагнитная буря силой три балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы: валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации портала.

На Солнце за последние несколько суток на было зафиксировано более 17 вспышек среднего уровня C и выше. Например, вчера, 29 мая, произошла вспышка класса M1.2. Это событие стало первым за неделю, достигшим столь высокого балла в рентгеновском диапазоне. Предыдущая мощная вспышка класса M2.4 наблюдалась 22 мая.

Завтра, 31 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, отметили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как справиться с сильной магнитной бурей

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил Онищенко.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова считает, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

