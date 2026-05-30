ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:15

Магнитные бури сегодня, 30 мая: что завтра, упадок сил, давление, боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 30 мая, возможно небольшое возмущения геомагнитного поля Земли, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитной бури, каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 30 и 31 мая

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня сильной магнитной бури на Земле не прогнозируется.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 12%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 40%. Вероятность спокойного магнитного поля — 48%», — рассказали ученые ИКИ РАН.

По информации портала my-calend, сегодня Землю может накрыть малая геомагнитная буря силой три балла.

«Вспышки на Солнце вызывают магнитные бури на Земле, которые влияют на самочувствие людей. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы: валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации портала.

На Солнце за последние несколько суток на было зафиксировано более 17 вспышек среднего уровня C и выше. Например, вчера, 29 мая, произошла вспышка класса M1.2. Это событие стало первым за неделю, достигшим столь высокого балла в рентгеновском диапазоне. Предыдущая мощная вспышка класса M2.4 наблюдалась 22 мая.

Завтра, 31 мая, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии, отметили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как справиться с сильной магнитной бурей

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также он посоветовал отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн — это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — заявил Онищенко.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова считает, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли в питании. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

Читайте также:

Почему не работает Telegram сегодня, 30 мая: замедление, заблокируют ли

Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой

Дождь со снегом, холод и возвращение тепла: погода в Москве в выходные

Читайте также
Магнитные бури сегодня, 31 мая: что завтра, вспышки на Солнце, нервозность
Космос
Магнитные бури сегодня, 31 мая: что завтра, вспышки на Солнце, нервозность
Наступление ВС РФ на Запорожье 31 мая: последние новости, удар по АЭС
Россия
Наступление ВС РФ на Запорожье 31 мая: последние новости, удар по АЭС
Удары по Украине сегодня, 31 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мир
Удары по Украине сегодня, 31 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Три домашних майонеза: классика с оливковым маслом — полезно, йогуртовый с варёным желтком — некалорийно, авокадный — для сияющей кожи
Общество
Три домашних майонеза: классика с оливковым маслом — полезно, йогуртовый с варёным желтком — некалорийно, авокадный — для сияющей кожи
Врачи запретили сниматься известному телеведущему
Общество
Врачи запретили сниматься известному телеведущему
Космос
магнитные бури
новости
Здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Ученые сообщили о прорыве в лечении рака
В Брянской области ранен сотрудник скорой помощи после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.