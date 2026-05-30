Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 30 мая? Что происходит у Александровки, Белицкого, Василевки, Волчанска, Волоховки, Гришино, Граново, Дробышево, Избицкого, Константиновки, Липцев, Липовки, Никифоровки, Охримовки, Рай-Александровки, Северска, Святогорска, Харькова и Чугуева?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ продолжаю вести бои за Василевку и Мирное, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоподгородное. На Добропольском участке продолжаются бои у Белицкого и Нового Донбасса. На Константиновском направлении продолжаются столкновения, об изменениях в ЛБС не сообщается. На Краснолиманском направлении есть продвижение между Красным Лиманом и Ставками. На Северском участке ВС РФ наступают к Рай-Александровке со стороны Липовки и Калеников. Харьковский фронт. На Волчанском направлении войска РФ расширяют зону безопасности. Взяты под контроль населенные пункты Караичное и Бударки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ сломили упорное сопротивление ВСУ, выбив последние группы из села Караичного, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Российские военнослужащие группировки войск „Север“ в ходе ожесточенных боев выбили подразделения ВСУ из села Бударки (северо-восточная часть Волчанского района). В районах Гранова и Ветеринарного наши штурмовики продолжают зачистку лесных массивов. Идут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. В Константиновке продолжаются тяжелые бои в застройке и на флангах. Наши задействуют авиацию и артиллерию. На юге Добропольского направления ВС России взяли под контроль Новоподгородное Днепропетровской области. Южнее группировка войск „Восток“ вяла под контроль населенный пункт Лесное Днепропетровской области», — отмечают военкоры.

ВС РФ в зоне СВО

«Северный ветер»

ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Братеницы, Веселого, Рубежного, Избицкого, Белого Колодезя, Митрофановки и Чугуева, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«В районах Гранова и Ветеринарного наши штурмовики продолжают зачистку лесных массивов. На Липцевском направлении противник активных действий не предпринимал. Наши артиллеристы и операторы БПЛА наносили удары по ранее вскрытым позициям ВСУ. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на восьми участках до 800 метров. Кроме того, наши штурмовики ведут стрелковые бои в селе Охримовка, а также в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись около 1000 метров на северо-западе Купянского района», — сообщили военкоры.

