30 мая 2026 в 12:30

«Переступал красные линии»: в Финляндии осудили ЕС за военную помощь Киеву

Политик Мема: ЕС переступил красные линии, направив Киеву оружие против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЕС переступил все красные линии, направив Украине оружие для атак на Россию, заявил в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он считает, что аппарату Евросоюза нельзя доверять. Политик указал, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта.

Именно ЕС неоднократно переступал красные линии, <...> поставляя смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России, — написал Мема.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что республика не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Переговоры прошли в Брюсселе и стали первой встречей политиков после смены правительства в Венгрии.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция выступили против идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. Также инициативу раскритиковали Испания, Италия и Канада. В поддержку предложения выступили семь стран — членов Альянса. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

