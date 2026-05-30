ЕС переступил все красные линии, направив Украине оружие для атак на Россию, заявил в соцсети X финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он считает, что аппарату Евросоюза нельзя доверять. Политик указал, что РФ готова к дипломатическому решению конфликта.

Именно ЕС неоднократно переступал красные линии, <...> поставляя смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России, — написал Мема.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил, что республика не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Переговоры прошли в Брюсселе и стали первой встречей политиков после смены правительства в Венгрии.

До этого сообщалось, что Великобритания и Франция выступили против идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины. Также инициативу раскритиковали Испания, Италия и Канада. В поддержку предложения выступили семь стран — членов Альянса. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.