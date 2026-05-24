Telegraph: Британия и Франция не согласились тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину

Великобритания и Франция выступили против идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, передает Telegraph со ссылкой на источники. Также инициативу осудили Испания, Италия и Канада.

По информации издания, в поддержку предложения выступили семь стран — членов Альянса. Газета не уточнила, о каких именно государствах идет речь. Известно, что сторонники инициативы тратят больше 0,25% ВВП на помощь Киеву.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины Владимира Зеленского и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что одобренный Евросоюзом двухлетний пакет помощи Киеву на €90 млрд (7,4 трлн рублей) будет разворован. Он подчеркнул, что переговоры по урегулированию конфликта зашли в тупик.