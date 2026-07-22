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22 июля 2026 в 15:35

Актриса Пересильд рассказала о любви к съемкам в военных фильмах

Пересильд призналась, что любит сниматься в военных фильмах

Юлия Пересильд Юлия Пересильд Фото: NEWS.ru
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Актриса Юлия Пересильд призналась, что ее всегда волновала тема Великой Отечественной войны, передает корреспондент NEWS.ru. Сюжеты таких фильмов она считает близкими к античным и требующими предельного эмоционального включения.

Наверное, это уже вам знакомо. Вы знаете, что я много снималась в фильмах про Великую Отечественную войну. И я очень люблю это время. Что значит люблю? Люблю как актриса, потому что мне как артисту невероятно сложно и интересно погружаться в этот материал, — сказала Пересильд.

Актриса пояснила, что сюжеты фильмов о Великой Отечественной войне всегда были для нее близки к античным историям. Они требуют предельного эмоционального вовлечения и представляют собой крайнюю степень существования, добавила она.

Вот у нас есть, например, дневник Тани Савичевой, вы понимаете, ну, как я не стараюсь, но я каждый раз держусь с последних сил, чтобы меня просто не разорвало от того, как это можно прочитать. Прочитать! А как это можно пережить? Не знаю. Правда не знаю. Поэтому меня эта тема всегда волновала, она у меня всегда болела, — заключила артистка.

Ранее сообщалось, что Юлия Пересильд не стала отговаривать 16-летнюю дочь Анну от досрочного завершения учебы в школе и поступления в вуз. По ее словам, Анну ожидала бы высокая учебная нагрузка, включая занятия с несколькими репетиторами ежедневно.
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