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22 июля 2026 в 15:19

«Стальные колени»: Родион Газманов назвал самый популярный мем про отца

Певец Родион Газманов назвал мем про колени отца самым популярным в Сети

Родион Газманов Родион Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец и телеведущий Родион Газманов в беседе с NEWS.ru назвал мем про подвижные колени своего отца Олега Газманова самым популярным в Сети. Мем появился после ролика, в котором Газманов-старший энергично танцует под трек «Я по жизни загулял». «У него стальные колени, хочу такие же», — пишут пользователи. 22 июля народному артисту России исполнилось 75 лет.

Я думаю, что сейчас самый популярный мем в Сети — про колени Газманова. Когда меня спрашивают, как я прыгаю на сцене и не устаю, то отвечаю: «У меня точно такие же колени, как у Газманова», — поделился артист.

Сейчас Газманов-старший пользуется особой популярностью среди зумеров. По мнению его сына, ему удалось покорить молодую аудиторию благодаря запоминающимся текстам и мелодиям.

Популярность песен отца среди разных слоев населения и возрастных групп феноменальна. Он умеет создать и описать словами такой образ, который цепляется и вызывает эмоцию. А это, на самом деле, самый главный секрет хорошей песни, — считает Газманов-младший.

Ранее Родион Газманов признался, что похож на своего отца романтическими порывами души. Вместе с тем, ему не удалось перенять усидчивость, которой обладает родитель.

До этого Родион рассказал, что принципиально не афиширует личную жизнь. Он убежден, что счастье любит тишину.

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