«Это миссия»: Родион Газманов рассказал о поездках с концертами в Донбасс Певец Родион Газманов назвал почетной миссией выступления на новых территориях

Певец и телеведущий Родион Газманов в беседе с NEWS.ru назвал почетной миссией выступления с благотворительными концертами в Донбассе. По словам артиста, местные жители, которые живут под обстрелами, воспринимают приезды артистов как праздник и возможность хотя бы ненадолго абстрагироваться от военной обстановки.

Выступления на новых территориях — очень важная, почетная миссия, которую каждый из моей команды принимает с благодарностью. Во время концертов у [жителей Донбасса] хорошее настроение, несмотря на тяжелый период, который у них был и продолжается. Они радуются каждой возможности праздника, — рассказал Газманов-младший.

Он добавил, что выезжал в прифронтовые регионы со своей командой. Его отец, народный артист России Олег Газманов, также часто бывает с концертами в Донбассе, подчеркнул собеседник.

Ранее Родион Газманов рассказал, что после начала СВО многие его знакомые проявили себя с негативной стороны. Он добавил, что перестал общаться с теми, кто уехал из страны и критикует бывших соотечественников.