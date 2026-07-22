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22 июля 2026 в 15:28

Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок

Терапевт Шитова: удобрение овощей на грядках навозом приводит к отравлениям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Использование навоза в качестве удобрения овощей может привести к отравлению, заявила NEWS.ru врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, также не следует поливать грядки водой из открытых водоемов.

Опасность отравления продуктами с дачи представляют микробы. Полив грядок водой из открытых водоемов, удобрение свежим навозом повышают вероятность кишечных инфекций. Свежие фрукты и овощи часто становятся причиной недугов при нарушении гигиены на этапе выращивания или сбора урожая. Самыми опасными продуктами с грядок являются: листовые овощи и зелень — они становятся одновременно источником нитратов и микробного загрязнения, а также корнеплоды, выращенные у дорог и промзон — они аккумулируют в составе тяжелые металлы, — пояснила Шитова.

Она предупредила, что картофель с зеленой кожурой или длинными ростками содержит значительное количество токсичного вещества соланина, представляющего опасность для здоровья. Кроме того, по словам врача, домашние заготовки из низкокислотных овощей часто становятся причиной вспышек ботулизма.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что в разгар садовых работ россияне рискуют подхватить туляремию — инфекцию, которую переносят грызуны и кровососущие насекомые. Очаги заболевания зафиксированы во всех регионах России.

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