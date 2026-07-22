Дачникам рассказали, к каким последствиям приводит удобрение грядок

Использование навоза в качестве удобрения овощей может привести к отравлению, заявила NEWS.ru врач-терапевт Цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, также не следует поливать грядки водой из открытых водоемов.

Опасность отравления продуктами с дачи представляют микробы. Полив грядок водой из открытых водоемов, удобрение свежим навозом повышают вероятность кишечных инфекций. Свежие фрукты и овощи часто становятся причиной недугов при нарушении гигиены на этапе выращивания или сбора урожая. Самыми опасными продуктами с грядок являются: листовые овощи и зелень — они становятся одновременно источником нитратов и микробного загрязнения, а также корнеплоды, выращенные у дорог и промзон — они аккумулируют в составе тяжелые металлы, — пояснила Шитова.

Она предупредила, что картофель с зеленой кожурой или длинными ростками содержит значительное количество токсичного вещества соланина, представляющего опасность для здоровья. Кроме того, по словам врача, домашние заготовки из низкокислотных овощей часто становятся причиной вспышек ботулизма.

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