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22 июля 2026 в 16:56

Прокуратура вскрыла новую схему мошенников в домовых чатах

Мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты для кражи личных данных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты и выманивать у жителей персональные данные под видом актуализации информации, сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале. По данным ведомства, аферисты добавляют жильцов в чат от имени управляющей компании или домового сообщества и сообщают о «цифровой базе», «обязательной процедуре» или других вымышленных мероприятиях.

Как действуют мошенники: создают чат якобы от имени управляющей организации или домового сообщества и добавляют жильцов. Сообщают о «цифровой базе жителей», «актуализации данных» или другой «обязательной» процедуре, — говорится в сообщении.

Затем жертву просят подтвердить личность через поддельного бота или по ссылке и переслать пришедший код «сотруднику». После этого начинают поступать сообщения о взломе «Госуслуг». Жертве предлагают обратиться в «техподдержку» — на деле это сами преступники, которые пытаются заполучить доступ к аккаунту и персональным данным.

В прокуратуре призвали никогда не передавать коды из СМС, не кликать по подозрительным ссылкам и не пользоваться незнакомыми ботами. При любых сомнениях лучше покинуть чат и самостоятельно связаться с управляющей компанией.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщал, что мошенники начали создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi, маскируя их под сети кафе, аэропортов, магазинов и торговых центров. Злоумышленники используют названия, похожие на официальные сети, чтобы убедить пользователей подключиться.

Общество
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