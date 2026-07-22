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22 июля 2026 в 15:00

Врач назвал главные факторы, ухудшающие работу мозга

Врач Новоселов: малоподвижный образ жизни снижает когнитивные способности

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Гиподинамия, неправильное питание и вредные привычки снижают когнитивные способности, заявил в беседе с «Москвой 24» невролог и гериатр Валерий Новоселов. По его словам, работа мозга напрямую зависит от образа жизни.

Опасность для здоровья мозга представляет и неправильный образ жизни, но этот пункт поддается контролю. Алкоголь, курение и запрещенные вещества негативно отражаются на его работе, так как возрастает риск дисфункции эндотелия сосудов (состояние внутреннего слоя кровеносных сосудов, при котором сосуды теряют способность нормально расширяться, возрастает риск воспалений и образования тромбов). Эта проблема приводит к ухудшению кровоснабжения и недостатку кислорода, — предупредил Новоселов.

Врач отметил, что еще одной опасностью для мозга считается употребление трансжиров и высокоуглеводной пищи. Такой рацион грозит развитием атеросклероза — отложением холестериновых бляшек на стенках артерий, что ведет к гипоксии тканей.

Ранее невролог Галина Чудинская заявила, что аэробные упражнения, в том числе ходьба, бег и плавание, и другая физическая активность помогут сохранить здоровье мозга до глубокой старости. По ее словам, даже прогулка на 45 минут в день улучшает память и снижает риск деменции.

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