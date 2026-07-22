Турэксперт назвал причины популярности грибных туров

Грибные туры начали набирать популярность во время ковида, рассказал «Москве 24» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что такой досуг может принести пользу.

Опытный грибник приглашал группу людей, и на его транспортном средстве (как правило, машина повышенной проходимости) все отправлялись в лес, где гуляли, общались и собирали дары природы. Это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния, и минусов в этом я не вижу, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что длительность и состав путешествий часто определяются самим клиентом и организаторами. По его словам, такой вид досуга не является туристической услугой в привычном понимании и не имеет четких параметров.

Ранее юрист Игорь Поздняков рассказал, что продать собранные в лесу грибы россияне могут в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. При этом для личных нужд грибники могут собирать урожай свободно, однако уточнять правила сбора грибов в регионе все-таки нужно.