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22 июля 2026 в 16:17

Турэксперт назвал причины популярности грибных туров

Турэксперт Мальцев: грибные туры набрали популярность во время ковида

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Грибные туры начали набирать популярность во время ковида, рассказал «Москве 24» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что такой досуг может принести пользу.

Опытный грибник приглашал группу людей, и на его транспортном средстве (как правило, машина повышенной проходимости) все отправлялись в лес, где гуляли, общались и собирали дары природы. Это очень полезно для здоровья и эмоционального состояния, и минусов в этом я не вижу, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что длительность и состав путешествий часто определяются самим клиентом и организаторами. По его словам, такой вид досуга не является туристической услугой в привычном понимании и не имеет четких параметров.

Ранее юрист Игорь Поздняков рассказал, что продать собранные в лесу грибы россияне могут в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. При этом для личных нужд грибники могут собирать урожай свободно, однако уточнять правила сбора грибов в регионе все-таки нужно.

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