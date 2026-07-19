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19 июля 2026 в 12:08

Эксперт рассказал, как продать собранные в лесу грибы

Юрист Поздянков: грибной урожай можно сдать в сборные пункты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Продать собранные в лесу грибы россияне могут в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. При этом для личных нужд грибники могут собирать урожай свободно, однако уточнять правила сбора грибов в регионе все-таки нужно.

Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы, — отметил Поздянков.

Юрист предупредил, что предпринимательская деятельность в этой сфере строго регламентирована, например, строго запрещено истощать запасы лесных ресурсов. И также следует соблюдать правила конкретного участка сбора грибов.

Ранее биолог Дмитрий Федоров рассказал подмосковным грибникам, когда ожидать обильный урожай. Сезон в подмосковных лесах начался в середине июля. В этом году в регионе будут обильно расти белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны. Настоящими фаворитами июля, по словам Федорова, станут лисички и сыроежки, пик активного роста которых приходится именно на середину лета.

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