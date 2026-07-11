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11 июля 2026 в 12:14

Подмосковным грибникам рассказали, когда ожидать обильный урожай

Биолог Федоров: обильный урожай грибов ожидается в Подмосковье к середине июля

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Богатый грибной урожай ожидается в подмосковных лесах к середине июля, сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Федоров. В этом году в регионе будут обильно расти белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны.

Богатый грибной урожай начнется к середине июля в подмосковных лесах, в которых в этом (2026-м. — NEWS.ru) году будут обильно расти благородные белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны, — рассказал эксперт.

Настоящими фаворитами июля, по словам Федорова, станут лисички и сыроежки, пик активного роста которых приходится именно на середину лета. Однако биолог предупредил, что высокая влажность, характерная для второго летнего месяца, способствует быстрому поражению грибов червями, особенно это касается белых грибов.

Специалист советовал внимательно осматривать каждый грибной срез. Если в грибе обнаруживаются черви или жуки, его следует оставить в лесу. Он также отметил, что, если гриб лишь слегка поврежден червями, можно аккуратно удалить пораженные участки и использовать оставшуюся часть для приготовления. Однако если гриб сильно червивый, рыхлый, водянистый или начал подгнивать, то от его сбора лучше воздержаться.

Ранее биолог Роман Опарин сообщил, что в домашних условиях можно вырастить шампиньоны. Для этого потребуется специальный набор со спорами и субстратом.

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