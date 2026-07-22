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22 июля 2026 в 16:15

«Продолжат драпать»: военэксперт оценил перспективы ВСУ при новом главкоме

Военэксперт Дандыкин: ВСУ продолжат отступать при новом главкоме

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины лишь ослабит армию еще сильнее, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, хаос в рядах ВСУ усугубится, и военнослужащие продолжат оставлять позиции по мере наступления российских войск.

У Украины колоссальный некомплект личного состава: не хватает людей, чтобы держать фронт. И решить проблему новый главком не в состоянии. При Драпатом ВСУ продолжат драпать, — убежден эксперт.

В то же время Дандыкин назвал Драпатого амбициозным человеком. По его мнению, новый главком ВСУ постарается «отличиться» в ближайшие месяцы. В частности, он сделает ставку на террор.

Поскольку возможностей наступать у ВСУ нет и переломить ситуацию они давно не в силах, Драпатый сделает ставку на террор — атаки БПЛА на российский тыл. Возможно, он устроит провокацию с нападением на Белоруссию, — предположил Дандыкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально снял Сырского с поста главкома армии. В соответствии с указом, теперь на этот пост назначен Михаил Драпатый.

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