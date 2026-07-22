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22 июля 2026 в 17:34

Емельяненко потребовал 13 млн рублей за «извращенную» биографию

Боец Емельяненко подал иск на 13 млн рублей к писательнице и издательству «АСТ»

Федор Емельяненко Федор Емельяненко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывший боец смешанных единоборств Федор Емельяненко потребовал около 13 млн рублей компенсации от писательницы Анастасии Ивановой и издательства «АСТ» за искажение его биографии, сообщила ТАСС адвокат спортсмена Елизавета Меткина. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации уже поступил в Останкинский суд Москвы.

Биография Емельяненко грубо искажена и извращена. <...> [Автор] утверждает, что родители Федора не шибко о нем заботились, учиться он не хотел и только спортзал сделал из паренька великого чемпиона, — рассказала Меткина.

По словам защитника, подобные утверждения дискредитируют не только самого спортсмена, но и институт семьи в целом. Меткина выразила уверенность, что судебное решение станет показательным уроком для тех, кто пытается легко обогатиться на спекуляциях с известными именами и темами воспитания детей.

Книга под названием «Легенда ММА — Федор Емельяненко» была написана автором-фантастом, использующей псевдоним Аля Рогожина. Издание посвящено жизненному пути и карьере спортсмена. Истец настаивает на солидарном взыскании указанной суммы с обоих ответчиков.

Издательство «АСТ» уже приостановило продажи биографической книги о Емельяненко. При этом небольшой тираж составил лишь две тысячи экземпляров.

Спорт
Россия
Федор Емельяненко
смешанные единоборства
бойцы
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