Федор Емельяненко пошел в суд из-за детской книги

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой и издательству АСТ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По информации источника, поводом стала детская книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко».

Как сказано в публикации, иск поступил в Останкинский суд Москвы. По мнению спортсмена, часть сведений, изложенных в книге, не соответствует действительности и наносит ущерб его деловой репутации, уточнил канал.

Издание вышло в серии «Звезды отечественного спорта для детей». В книге в свободной форме рассказывается о биографии Емельяненко, его детстве, пути в спорте, а также описываются различные приемы и особенности боевых искусств.

Ранее защита 86-летней пенсионерки направила жалобу в Верховный суд России после отказа принять иск к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства. Пенсионерка изначально обратилась в суд Воронежской области. В заявлении она выразила возмущение интервью артистки, в котором, по мнению истца, Пугачева некорректно высказалась на острые политические и общественные темы.