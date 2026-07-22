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22 июля 2026 в 09:27

Федор Емельяненко пошел в суд из-за детской книги

«МК: срочные новости»: Федор Емельяненко решил засудить автора своей биографии

Федор Емельяненко Федор Емельяненко Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице Анастасии Ивановой и издательству АСТ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». По информации источника, поводом стала детская книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко».

Как сказано в публикации, иск поступил в Останкинский суд Москвы. По мнению спортсмена, часть сведений, изложенных в книге, не соответствует действительности и наносит ущерб его деловой репутации, уточнил канал.

Издание вышло в серии «Звезды отечественного спорта для детей». В книге в свободной форме рассказывается о биографии Емельяненко, его детстве, пути в спорте, а также описываются различные приемы и особенности боевых искусств.

Ранее защита 86-летней пенсионерки направила жалобу в Верховный суд России после отказа принять иск к певице Алле Пугачевой о защите чести и достоинства. Пенсионерка изначально обратилась в суд Воронежской области. В заявлении она выразила возмущение интервью артистки, в котором, по мнению истца, Пугачева некорректно высказалась на острые политические и общественные темы.

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