Емельяненко доработает иск к писательнице Ивановой почти на 13 млн рублей

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко намерен устранить процессуальные недостатки в иске почти на 13 млн рублей к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ», сообщила ТАСС адвокат Елизавета Меткина. Останкинский суд Москвы пока оставил документ без движения.

Иск связан с книгой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» (автор — Анастасия Иванова, псевдоним Аля Рогожина), изданной в 2025 году в серии «Звезды отечественного спорта для детей». По версии Емельяненко, он не давал согласия на использование своего изображения на обложке и в промоматериалах, а также на коммерческое использование имени в товаре и его продвижении.

Спортсмен требует взыскать с ответчиков солидарно 12,66 млн рублей упущенной выгоды и 300 тыс. рублей компенсации морального вреда. Также он настаивает на прекращении распространения книги в текущем оформлении, удалении его изображения из всех промоматериалов и изъятии тиража из оборота.

В издательстве «АСТ» сообщили, что сняли книгу с продажи после претензии бойца. Тираж составил около 2 тыс. экземпляров. В рамках той же серии изданы книги о боксере Дмитрии Биволе, теннисистке Марии Шараповой и хоккеисте Александре Овечкине.

Ранее Пресненский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования артиста Никиты Джигурды к двум предпринимателям. Поводом для обращения в суд стала незаконная торговля на маркетплейсе картонными и тканевыми масками с изображением лица шоумена.