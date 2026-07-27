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27 июля 2026 в 11:31

Джигурда засудил продавцов масок с его лицом

Джигурда отсудил 200 тыс. рублей у продавцов масок с его лицом

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Пресненский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования артиста Никиты Джигурды к двум предпринимателям, сообщает пресс-служба столичных судов в МАКСе. Поводом для обращения в суд стала незаконная торговля на маркетплейсе картонными и тканевыми масками с изображением лица шоумена.

Решением суда предпринимателям полностью запретили обрабатывать и распространять в интернете персональные данные истца, включая его Ф. И. О. и фотографию. Кроме того, с каждого индивидуального предпринимателя взыскали по 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ответчикам также придется полностью возместить понесенные артистом судебные расходы.

Джигурда обратился в суд с иском еще в январе. Ответчица ранее была сотрудницей администрации Большелугского сельского поселения в Иркутском регионе.

До этого артист признался, что в 2026 году планирует снова стать отцом. Он отметил, что будет рад как сыну, так и дочери. По словам Джигурды, это его мечта.

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