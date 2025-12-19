Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год Джигурда намерен стать отцом в пятый раз

Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что в 2026 году планирует снова стать отцом. В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что будет рад как сыну, так и дочери.

Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого, — сказал он.

У артиста и его четвертой супруги Марины Анисимовой двое совместных детей. От предыдущих браков у шоумена есть еще двое детей. Также он является дедом.

