19 декабря 2025 в 14:36

Джигурда удивил поклонников планами на 2026 год

Джигурда намерен стать отцом в пятый раз

Никита Джигурда Никита Джигурда Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что в 2026 году планирует снова стать отцом. В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что будет рад как сыну, так и дочери.

Давно хочу еще одного наследника. У меня мечта в 2026 году стать снова отцом. Хочу пятого, — сказал он.

У артиста и его четвертой супруги Марины Анисимовой двое совместных детей. От предыдущих браков у шоумена есть еще двое детей. Также он является дедом.

Ранее известный российский автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) сообщил о рождении первенца. Супруга 44-летнего инфлюенсера, 27-летняя Екатерина, родила мальчика в одной из московских клиник. Новорожденному дали имя Сандро. Пара официально оформила отношения в августе 2025 года, спустя год после расставания Эрика с предыдущей супругой.

До этого беременная блогер Лерчек после заседания суда по делу о незаконном выводе средств в Дубай рассказала, что ее бойфренд Луису Сквиччиарини хочет большую, как футбольная команда, семью. По ее словам, дети были счастливы от новости о ее беременности: дочь Алиса попросила сестренку, а сын Богдан — братика.

