18 декабря 2025 в 15:37

«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом

Блогер Давидович заявил о рождении у него первенца

Эрик Давидович Эрик Давидович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Известный российский автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) сообщил в Telegram-канале о рождении первенца. Супруга 44-летнего инфлюенсера, 27-летняя Екатерина, родила мальчика в одной из московских клиник. Новорожденному дали имя Сандро.

Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины. Спасибо моей любимой Катюше за сына, теперь нас трое, — поделился эмоциями новоиспеченный отец.

Для блогера это событие стало особенно значимым: он подчеркнул свою принципиальную позицию относительно того, что ребенок должен был появиться на свет именно в России. Пара официально оформила отношения в августе 2025 года, спустя год после расставания Эрика с предыдущей супругой.

Ранее беременная блогер Лерчек после заседания суда по делу о незаконном выводе средств в Дубай рассказала, что ее бойфренд Луису Сквиччиарини хочет большую, как футбольная команда, семью. По ее словам, дети были счастливы от новости о ее беременности: дочь Алиса попросила сестренку, а сын Богдан — братика.

