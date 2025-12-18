«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом Блогер Давидович заявил о рождении у него первенца

Известный российский автоблогер Эрик Давидович (Давидыч) сообщил в Telegram-канале о рождении первенца. Супруга 44-летнего инфлюенсера, 27-летняя Екатерина, родила мальчика в одной из московских клиник. Новорожденному дали имя Сандро.

Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины. Спасибо моей любимой Катюше за сына, теперь нас трое, — поделился эмоциями новоиспеченный отец.

Для блогера это событие стало особенно значимым: он подчеркнул свою принципиальную позицию относительно того, что ребенок должен был появиться на свет именно в России. Пара официально оформила отношения в августе 2025 года, спустя год после расставания Эрика с предыдущей супругой.

