«Позорище!»: Лукашенко раскрыл истинный смысл нападения США на Венесуэлу

Лукашенко назвал атаку на Венесуэлу уступкой Трампа военным США

Операция Соединенных Штатов в Венесуэле, вероятно, является уступкой президента Дональда Трампа собственным военным, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на церемонии вручения премий в Минске. Он связал эту акцию с необходимостью Вашингтона показать свою силу после «позорного ухода» из Афганистана, передает БелТА.

Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны, — сказал Лукашенко.

Ранее Трамп заявил, что американский контроль над Венесуэлой может продолжаться дольше одного года. Отвечая на вопрос журналиста, он не стал указывать конкретные сроки. Глава государства уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.

Кроме того, в пресс-службе Министерства энергетики США сообщили о возможном частичном снятии санкций, касающихся транспортировки и добычи нефти в Венесуэле. В ведомстве подчеркнули, что это решение необходимо для облегчения доступа венесуэльских энергоносителей на международные рынки, а также заявили о разрешении на поставки в страну соответствующего оборудования.

