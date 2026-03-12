Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 01:22

Российские и американские дипломаты договорились оставаться на связи

Уиткофф: делегации РФ и США на встрече во Флориде решили поддерживать контакты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В американском штате Флорида состоялись переговоры представителей России и Соединенных Штатов. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов, написал на своей странице в социальной сети X спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Российскую делегацию представлял глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, американскую — Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, зять президента Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Как сообщил Уиткофф, встреча в Майами прошла в конструктивном ключе. По его словам, делегации рассмотрели различные темы, представляющие взаимный интерес, и условились оставаться на связи для продолжения диалога. Российская сторона также дала позитивную оценку прошедшим консультациям.

Переговоры во Флориде стали продолжением телефонной дипломатии на высшем уровне: накануне состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, а также вопросы урегулирования на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия открыта к переговорам по Украине. По его словам, пауза в них сложилась по объективным причинам, в том числе из-за занятости одной из сторон — США. Однако, подчеркнул Песков, российская сторона полна терпения.

переговоры
Стив Уиткофф
Флорида
США
