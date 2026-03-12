Смерть деда и отца, брак с Устюговым, новые роли: как живет Аглая Шиловская

Аглая Шиловская прославилась как актриса, певица и телеведущая. Что известно о личной жизни артистки, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем прославилась Шиловская

Аглая Шиловская появилась на свет 2 января 1993 года в Москве. Она является внучкой известного актера и режиссера Всеволода Шиловского, а также дочерью режиссера и сценариста Ильи Шиловского.

Впервые Шиловская вышла на сцену в четыре года в оперной постановке Большого театра «Прекрасная мельничиха». В 15-летнем возрасте она экстерном окончила школу и стала студенткой ВТУ имени Щукина.

В том же году артистка дебютировала в кино в картине «В стиле Jazz». После этого она снималась в проектах «Лекарство для бабушки», «Моя безумная семья», «Няньки», «Кураж», «Чужой среди своих», «Девичник», «Скажи правду», «СССР», «Столичная штучка» и других. Всего в ее фильмографии более 20 работ.

В 2014 году Шиловская принимала участие в проекте «Голос», но не прошла слепые прослушивания. Через пять лет она стала ведущей шоу «Голос.Дети», где работала вместе с Дмитрием Нагиевым.

Затем она появлялась в шоу «Театр эстрады», также участвовала в программе «Точь-в-точь».

В 2021 году артистка стала победительницей шестого сезона передачи «Три аккорда».

Как сложилась личная жизнь Шиловской

Аглая Шиловская впервые связала себя узами брака с актером Федором Воронцовым в 2017 году.

«Мы встретились в Щукинском училище. Дружили, собирались одной компанией. Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», — рассказывала она.

В июне 2025 года стало известно, что Шиловская вышла замуж за актера Александра Устюгова. Пара устроила скромную церемонию без гостей и уехала в свадебное путешествие в Таиланд.

Артисты предпочли провести этот день вдвоем и отказались от шумного торжества. Устюгов, комментируя слухи о беременности Шиловской, опроверг их, но не исключил, что дети у них появятся в будущем.

«Каждый год в день рождения Аглаи пишут, что она ждет пополнение, она осталась без работы, ее не звали на съемки. Пришлось прийти к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — отметил актер.

Шиловская рассказала, что они с Устюговым не только зарегистрировали брак, но и обвенчались. По ее словам, для них с супругом очевидно, что «это навсегда», и они готовы «костьми лечь, чтобы семья не распалась».

Что известно о смерти близких Шиловской

В 2021 году ушел из жизни Илья Шиловский, отец Аглаи Шиловской, которому был 51 год. Он был автором идеи сериала «Легенды о Круге». В детстве Илья провел время в интернате и психологической клинике, что повлияло на его физическое и психическое состояние. Он не был близок с отцом, режиссером Всеволодом Шиловским, и посвятил большую часть своей жизни творческой деятельности.

Дело в том, что Всеволод Шиловский много лет назад перестал заниматься воспитанием наследника и зациклил внимание на новой семье. По словам подруги семьи, актрисы Ольги Кабо, Шиловский-старший все же старался помогать сыну в любой ситуации. Тот всегда бывал на домашних торжествах.

При этом в окружении Ильи рассказывали, что, несмотря на успехи в личной жизни и карьере, он был несчастлив. Дочь режиссера Аглая Шиловская не отрицала, что отец страдал депрессией. К тому же ему категорически нельзя было выпивать, что он не всегда соблюдал. В итоге у мужчины возникли проблемы с сердцем, которые и привели к трагическому финалу.

В ноябре прошлого года скончался и дедушка артистки, Всеволод Шиловский. Ему было 87 лет. Он был болен, но до последнего дня выходил на сцену.

Чем сейчас занимается Шиловская

Шиловская продолжает творческую деятельность. В прошлом году она снялась в нескольких картинах, среди них: «Все хорошо будет...», «Злой город», «Плагиатор» и «Князь Андрей». В 2026 ожидаются премьеры фильмов «Порода» и «Законник».

