11 марта 2026 в 13:31

Аглая Шиловская оценила идею ввести дресс-код в театрах

Аглая Шиловская: введение дресс-кода в театрах не имеет особого смысла

Аглая Шиловская Аглая Шиловская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская публика отличается хорошим воспитанием, поэтому вводить строгий дресс-код в театрах бессмысленно, заявила актриса Аглая Шиловская. В разговоре с KP.RU она подчеркнула, что, как правило, у посетителей не возникает проблем с одеждой, они приходят на постановки подготовленными.

Я уверена, что люди не придут в театр в шлепках или шортах, у нас воспитанная публика. А если у человека нет возможности приобрести одежду для выхода в театр, то не страшно, если он придет на спектакль летом в шлепках и шортах, — высказалась Шиловская.

По словам актрисы, самое главное, чтобы люди приходили в театры в трезвом и адекватном состоянии. Она добавила, что более серьезной проблемой чем отсутствие дресс-кода становится звук мобильных телефонов во время спектаклей.

Ранее артист балета Николай Цискаридзе заявил, что зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом в храмы искусства. По его словам, общество живет в такое время, когда необходимо заранее описывать правила, и Минкультуры России не помешало бы этим заняться.

