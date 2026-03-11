В НСПК ответили по поводу сбоев в работе карт «Мир» и СБП

В НСПК ответили по поводу сбоев в работе карт «Мир» и СБП НСПК сообщила о штатной работе карт «Мир» и СБП в марте

Системы мониторинга Национальной системы платежных карт не фиксируют снижения количества операций по картам «Мир» и через Систему быстрых платежей, сообщила пресс-служба НСПК в беседе с РБК. В организации ответили на сообщения о возможных сбоях в работе терминалов.

В первую декаду марта показатели по числу карточных операций и транзакций в СБП остаются на уровне аналогичного периода прошлого года, отметили в пресс-службе. Там также уточнили, что оплата картами «Мир», включая приложение Mir Pay, продолжает функционировать даже при отключениях мобильного интернета.

Как правило, кассовые терминалы в торговых точках подключены к интернету через Wi-Fi, поэтому проблем с приемом платежей возникать не должно, — отметили в НСПК.

Сложности возможны только в тех случаях, когда терминалы используют мобильный интернет. При этом терминалы на транспорте работают в режиме отложенной авторизации, что обеспечивает штатную оплату проезда независимо от качества связи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения мобильной связи в центре Москвы будут действовать, пока это будет необходимо для обеспечения безопасности. По его словам, введенные меры полностью соответствуют законодательству.

Прежде представитель Кремля подчеркивал, что отключения и ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах вводятся ради безопасности. Он также обращал внимание, что информация об их введении сообщается заблаговременно.