Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:54

Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде

Иван Голубков Иван Голубков Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российскому лыжнику Ивану Голубкову в связи с завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Италии, текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля. В своем послании глава государства отметил, что атлет продемонстрировал мастерство, твердый характер и невероятную волю к победе, успешно выступив в гонке на 10 км с раздельным стартом.

Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев, продемонстрировали мастерство, твердый характер и волю к победе. По праву завоевали золото в лыжных гонках. И конечно, особые слова признательности — в адрес Ваших наставников и тренеров, всех, кто помогает Вам добиваться столь значимых результатов, — отметил Путин.

Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо, проходящие с 6 по 15 марта, стали важной площадкой для российских атлетов, выступающих на турнире под национальным флагом. Голубков вошел в состав делегации из шести российских спортсменов, допущенных к соревнованиям.

Ранее немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн демонстративно отказались от любого взаимодействия с российской чемпионкой Анастасией Багиян. Во время церемонии награждения немецкие атлеты отвернулись и отказались снимать шапки, а на общей фотографии призеров старались держаться на расстоянии от россиян.

