Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 14:42

Путин обсудил с лидером ОАЭ опасную деградацию ситуации в Персидском заливе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ухудшающуюся обстановку в регионе Персидского залива и ее последствия для арабских стран.

Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран, — говорится в сообщении.

В ходе беседы российский лидер акцентировал внимание на необходимости предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Стороны согласились, что ситуация на Ближнем Востоке требует дипломатического урегулирования.

Ранее Путин обсудил эскалацию в ближневосточном регионе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта. Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и помощи с доставкой гуманитарной помощи из РФ.

Владимир Путин
Россия
ОАЭ
Ближний Восток
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску
Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.