Путин обсудил с лидером ОАЭ опасную деградацию ситуации в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. Стороны обсудили ухудшающуюся обстановку в регионе Персидского залива и ее последствия для арабских стран.

Лидеры продолжили обмен мнениями по опасно деградирующей ситуации в Ближневосточном регионе, которая оборачивается тяжелыми последствиями для Ирана, а также для арабских стран, — говорится в сообщении.

В ходе беседы российский лидер акцентировал внимание на необходимости предотвращения дальнейшей эскалации конфликта. Стороны согласились, что ситуация на Ближнем Востоке требует дипломатического урегулирования.

Ранее Путин обсудил эскалацию в ближневосточном регионе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта. Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и помощи с доставкой гуманитарной помощи из РФ.