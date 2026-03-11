Мигрантов обяжут не бросать свои семьи на произвол Госдума рассмотрит закон о содержании мигрантами своих семей

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал законопроект, обязывающий трудовых мигрантов в России обеспечивать своих иждивенцев. Согласно документу, они должны содержать себя и членов семьи на сумму не ниже регионального прожиточного минимума.

Кроме того, законопроект устанавливает, что дети мигрантов смогут находиться в России только на срок действия разрешения на работу их родителя. Для этого мигрант должен заранее оплатить НДФЛ за себя и каждого ребенка. После 18 лет дети обязаны либо уехать из страны в течение месяца, либо оформить патент.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что инициатива главы СКР в части лишения мигрантов российского гражданства за совершение преступлений нашла отклик в парламенте. По его словам, российское гражданство должно быть огромной ценностью.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев или лиц без гражданства, служивших в армии России во время СВО. Это касается и «иных воинских формирований» РФ.