04 марта 2026 в 16:58

В Госдуме поддержали идею о лишении российского гражданства за криминал

Депутат Матвейчев призвал лишать гражданства РФ за криминал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Инициатива главы СКР в части лишения мигрантов российского гражданства за совершение преступлений нашла отклик в парламенте, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, российское гражданство должно быть огромной ценностью.

Если приехавший к нам из-за границы человек, прошедший через все фильтры, получивший гражданство, решил заняться криминалом, то у него, конечно же, следует моментально забирать паспорт. Причем не только за уголовные преступления, но даже за два-три административных правонарушения. Чтобы люди боялись его потерять и ходили по струнке. Это совершенно правильный подход, — заключил Матвейчев.

Российский паспорт «должен быть за пределами мечтаний любого человека на Земле», добавил эксперт. Соответственно необходима четкая иерархия того, кому он доступен, а кому — нет. В приоритете должны быть образованные люди. Например, если Нобелевский лауреат из любой страны решит стать гражданином России, он должен получить его «в течение секунды», сразу после подачи заявления.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за умышленное тяжкое преступление мигрантов следует лишать приобретенного гражданства. Такое предложение господин Бастрыкин сделал на расширенном заседании коллегии СКР.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой применять полную конфискацию имущества в качестве уголовного наказания за коррупционные преступления. На расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства он отметил, что остановить алчность. коррупционеров можно только самыми жесткими мерами.

