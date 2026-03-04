Российские авиакомпании ограничили рейсы на Ближний Восток до 7 марта

Российские авиакомпании приостановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно, сообщил зампред Правительства РФ Виталий Савельев на совещании главы государства Владимира Путина с членами кабмина. По его данным, в регионе остается 23 тыс. россиян.

Российскими авиакомпаниями в моменте была приостановлена продажа билетов в страны Ближнего Востока до 7 марта включительно. Мы приняли такое решение досрочно, потому что понимали, что обстановка не контролируется и вывоз граждан — а там 23 тысячи, по оценкам Минэкономразвития, наших туристов и транзитников, это очень большой объем пассажиров, — сказал Савельев.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Он добавил, что в ОАЭ сейчас находится около 20 тыс. граждан РФ, чьи рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.

До этого сообщалось, что авиасообщение между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами постепенно возвращается в норму. Это видно из расписания онлайн-табло. Спустя несколько дней после обострения конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая снова приземлились в аэропортах Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и московского Внуково. Еще вечером 2 марта широкофюзеляжный Boeing 787, рассчитанный примерно на 300 пассажиров, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.