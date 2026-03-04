Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 11:32

Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай

Компания Emirates приостановила регулярные рейсы в Дубай до 22:59 4 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиакомпания Emirates приостановила регулярные рейсы в и из Дубая до 22:59 мск 4 марта, сообщила пресс-служба аэропорта Домодедово. Решение связано с закрытым воздушным пространством над ОАЭ и другими странами региона.

Выполнение всех регулярных рейсов Emirates в и из Дубая приостановлено до 23:59 по времени ОАЭ 4 марта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские туристы не смогли вылететь рейсом Emirates с Мальдив в Дубай из-за своего гражданства. Представители авиаперевозчика в аэропорту Мале заявили, что на борт допустят только подданных Объединенных Арабских Эмиратов, отказав остальным даже при наличии свободных мест без каких-либо объяснений.

До этого сообщалось, что воздушное пространство Катара, Бахрейна и Кувейта будет закрыто еще минимум 12 часов, то есть примерно до 19:00 мск. При этом изначально планировалось возобновить рейсы в 07:00 мск. При этом отмечается, что вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока, закрытых для авиасообщения из-за военного конфликта, может продлиться до двух недель.

ОАЭ
Дубай
рейсы
отмены
авиакомпании
