Продюсер объяснил, почему Губин раскритиковал Жукова

Певец Андрей Губин высказывает недовольство в адрес лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и продюсера Игоря Крутого из-за зависти, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, у исполнителя уже нет шансов вернуться на большую сцену.

Я неоднократно высказывал свою точку зрения насчет того, что Губин в нынешнем состоянии не сможет вернуться на эстраду. Он сможет работать только в качестве музыкального продюсера, в студии, но на сцене со зрителем — в это не верю. Я видел ответ Сергея Жукова. Мне кажется, Губин даже некорректно высказывается. Понятно, что в каждом артисте нашей страны можно найти какой-то изъян. Все они неидеальны, но при этом их любят люди. То, что Андрей так высказался, мне кажется, это определенная горечь и его нереализованность на сегодняшний день. В какой-то степени, возможно, зависть коллегам по цеху, — пояснил Рудченко.

Ранее Губин в беседе с журналисткой Ксенией Собчак назвал выступление Жукова в «Лужниках» позором. Он выразил недовольство манерой исполнения коллеги и усомнился в его профессионализме.