Жуков ответил на обвинения Губина в шепелявости перепевкой хита «Алешка»

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков записал новую версию своего хита «Алешка», но сделал это с нарочитой шепелявостью и картавостью, передает издание Super. Таким оригинальным способом артист ответил на обвинения своего коллеги — исполнителя хита «Девушки как звезды» Андрея Губина.

Почему же так не любишь ты меня? Мол, на сцену выхожу я зря. От позора стонут «Лужники», на концерты ходят дураки, — поется в новой версии.

Также в тексте говорится, что «у Сережки с дикцией беда», и фанаты якобы уже давно не понимают, о чем он поет. В то же время Жуков радуется, что у него есть преданные поклонники, которые «сами поют за него все песни» во время концертов.

А иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я, — сыронизировал исполнитель.

Ранее Губин в интервью Ксении Собчак заявил, что выступление Жукова в «Лужниках» было позором. Артист подверг критике манеру исполнения коллеги и поставил под сомнение его профессиональные качества. Музыкант добавил, что «в 90-х такого не было».