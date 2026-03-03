Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 14:33

Жуков ответил на обвинения Губина в шепелявости перепевкой хита «Алешка»

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков записал новую версию своего хита «Алешка», но сделал это с нарочитой шепелявостью и картавостью, передает издание Super. Таким оригинальным способом артист ответил на обвинения своего коллеги — исполнителя хита «Девушки как звезды» Андрея Губина.

Почему же так не любишь ты меня? Мол, на сцену выхожу я зря. От позора стонут «Лужники», на концерты ходят дураки, — поется в новой версии.

Также в тексте говорится, что «у Сережки с дикцией беда», и фанаты якобы уже давно не понимают, о чем он поет. В то же время Жуков радуется, что у него есть преданные поклонники, которые «сами поют за него все песни» во время концертов.

А иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я, — сыронизировал исполнитель.

Ранее Губин в интервью Ксении Собчак заявил, что выступление Жукова в «Лужниках» было позором. Артист подверг критике манеру исполнения коллеги и поставил под сомнение его профессиональные качества. Музыкант добавил, что «в 90-х такого не было».
Сергей Жуков
Андрей Губин
певцы
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США начали расследование против агентов ICE
Наталья Бардо вступилась за «устаревшие» конкурсы красоты
Автоэксперт напомнил, что делать в случае заноса машины на дороге
Стала известна причина отсутствия у умершего драматурга Коляды жены и детей
В Сочи произошло землетрясение
Белый дом уличили в манипуляциях по ядерному вопросу перед атакой на Иран
Апокалипсис в Тегеране после новых взрывов сняли на видео
Экс-депутат показал язык судье и отправился в колонию
«Есть шанс»: экс-нардеп об ускорении СВО из-за конфликта на Ближнем Востоке
Турэксперт призвала россиян не отдыхать на Шри-Ланке
Викинга аномальных размеров нашли в Великобритании
Женщина потребовала моральную компенсацию за лишние 12 дней в колонии
Столица Ирана сотряслась от взрывов
В окружении Тарантино ответили на слухи о его гибели в Израиле
Нового министра обороны Ирана ликвидировали спустя сутки после назначения
Психолог назвала неочевидный фактор низкой самооценки
В США назвали четыре цели Трампа в войне с Ираном
Европолитики попросили у Украины доступ к «Дружбе»
Полковник поставил точку в споре о сроках освобождения Сум
Билеты на концерты комика Алексея Щербакова исчезли из продажи
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.