14 февраля 2026 в 18:07

Лидер «Руки Вверх!» может озолотиться всего за один вечер в Куршевеле

Сергей Жуков Сергей Жуков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский певец Сергей Жуков может заработать на концерте в Куршевеле почти 20 млн рублей за вечер, сообщает Telegram-канал «Звездач». Согласно его сведениям, стоимость билетов стартует от €1750 (примерно 160 тыс. рублей) и доходит до пяти тысяч евро (458 тыс. рублей).

Концерт назначен на март этого года, однако поклонники группы «Руки Вверх!» быстро раскупили почти все билеты — в продаже осталось всего 10 мест. По предварительной оценке, организаторы выступления заработают на вечере около €200 тыс. — более 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина может получить почти 3 млн рублей выручки от продажи билетов на концерт в Коломне. Цены билетов варьируются от 2,9 до 6,5 тыс. рублей. Мероприятие «Юбилей в кругу друзей» состоится 11 марта в ДК «Тепловозостроитель».

До этого стало известно, что певец и композитор Игорь Николаев, несмотря на перенесенные три инфаркта, готовится к масштабному концертному туру по городам Московской области. При этом в эфире программы «Судьба человека» артист рассказывал, что врачи предупреждали его о смертельном риске при высоких нагрузках.

