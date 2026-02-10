Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:45

Известный певец собрался в концертный тур после трех инфарктов

Певец Николаев отправится в концертный тур вопреки предупреждениям врачей

Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец и композитор Игорь Николаев, несмотря на перенесенные три инфаркта, готовится к масштабному концертному туру по городам Московской области, сообщает Telegram-канал «Звездач». При этом в эфире программы «Судьба человека» артист рассказывал, что врачи предупреждали его о смертельном риске при высоких нагрузках.

Музыкант, как отметил канал, планирует выступления в Серпухове, Люберцах, Чехове, Мытищах и других местах с достойными площадками. В сообщении говорится, что при текущей сетке городов и залов организаторы концертного тура могут заработать более 37 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом. По информации источника, из-за отсутствия концертов исполнителю даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до 5 млн рублей.

До этого продюсер Павел Рудченко отметил, что попытка певицы Ларисы Долиной вернуть былую популярность после скандала с продажей квартиры и мошенничеством обречена на провал. Так он прокомментировал планы 70-летней артистки на радикальные перемены, включая смену имиджа.

