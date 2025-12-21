Назван самый невостребованный певец перед Новым годом

Российский певец Игорь Николаев оказался одним из самых невостребованных артистов перед Новым годом, сообщает Telegram-канал Mash. По его сведениям, из-за отсутствия концертов исполнителю даже пришлось снизить гонорар вдвое, с 10 до 5 млн рублей.

При этом еще в сентябре вечер в компании Николаева стоил 2,5–3 млн рублей, а в ноябре цена резко взлетела до 10 млн за час на фоне резкого спроса. Тогда певец работал с серьезной нагрузкой, несмотря на проблемы с сердцем, и рассчитывал сохранить такой же плотный график и в декабре.

Райдер у артиста не менялся: в гримерке ему необходимы чайник, посуда, чай, вода, печенье, фрукты, ягоды, сырная и рыбная тарелки. Из алкоголя певец требует бутылку виски Jack Daniel's и две бутылки малинового вина. В перечне его пожеланий к транспорту оказался тонированный Mercedes S-класса.

Ранее стало известно, что певец Тимур Родригез (настоящее имя — Тимур Керимов) не имеет ни одного забронированного корпоратива на зимний период из-за своих высоких финансовых требований. Его базовый гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление длиной 50 минут. При оплате безналом к сумме добавляется еще 13%.