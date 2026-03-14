14 марта 2026 в 19:45

Дочь убитой на Строгинском бульваре женщины нашлась

Дочь убитой на Строгинском бульваре женщины вернулась в квартиру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дочь убитой в квартире на Строгинском бульваре в Москве женщины нашлась, девочка самостоятельно вернулась домой, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ее местонахождение было неизвестно после обнаружения тела матери.

Девочка найдена, она самостоятельно вернулась в квартиру

Ранее столичный СК возбудил уголовное дело после убийства в Москве женщины, которую зарезал мошенник, проникший в квартиру благодаря доверчивости ее несовершеннолетней дочери. Злоумышленники сначала обманули девочку по телефону, затем приказали открыть дверь «сотруднику правоохранительных органов» и дать доступ к сейфу с деньгами, а когда вернулась мать — неизвестный напал на нее с ножом и скрылся с деньгами.

Кроме того, стало известно, что мошенник, убивший женщину в Москве, вынес из ее квартиры несколько тысяч долларов и драгоценные украшения. Погибшая работала в риелторской компании и занималась продажей недвижимости. Злоумышленник скрылся с места преступления, сейчас его ищут силовики.

