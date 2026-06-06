Суд арестовал мужчину, убившего беременную знакомую на востоке Москвы

Суд в Москве арестовал 22-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве беременной женщины, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. По данным надзорного ведомства и ГСУ СК Москвы, мужчина задушил свою 28-летнюю знакомую в ходе конфликта.

С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой, — говорится в сообщении.

Обвиняемому вменяется убийство женщины, заведомо для виновного находящейся на четвертом месяце беременности. В ведомстве уточнили, что в ходе судебного заседания он возражал против заключения под стражу.

Женщина с признаками удушения была найдена 5 июня в жилом доме на Алтайской улице. По подозрению в совершении преступления задержан ее знакомый, работающий агентом по недвижимости. Причиной конфликта могла стать ссора на бытовой почве. Предполагается, что в момент убийства подсудимый мог быть пьян. После произошедшего он остался в квартире и уснул.

Ранее житель Уфы избил девушку до потери сознания, а полиции сказал, что она упала. На следующий день сестра пострадавшей рассказала соседям, что у родственницы сломана челюсть, сотрясение мозга и множество синяков.