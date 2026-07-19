Дроноводы РФ взяли под контроль почти всю логистику ВСУ у Красного Лимана

Дроноводы РФ взяли под контроль почти всю логистику ВСУ у Красного Лимана Марочко заявил о контроле логистики ВСУ у Красного Лимана

Российские дроноводы контролируют практически всю логистику Вооруженных сил Украины у Красного Лимана в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, оперативно-тактическая обстановка для войск ВСУ ухудшается с каждым днем.

Все подъезды к Красному Лиману, все логистические пути противника — под чутким взором наших дроноводов. Здесь довольно-таки неплохо работают наши силы беспилотных систем. Враг боится наших дроноводов, — сказал Марочко.

Ранее он рассказал, что российские военнослужащие начали бои за населенный пункт Захаровка в Харьковской области. ВС РФ приступили к боям после того, как практически вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Волоховского.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В результате атаки в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.