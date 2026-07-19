ВС России начали бои за Захаровку Марочко сообщил о начале боев ВС РФ за Захаровку в Харьковской области

Российские военнослужащие начали бои за населенный пункт Захаровка в Харьковской области, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Они приступили к боям после того, как практически вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Волоховского.

Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку, — заявил Марочко.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для доставки грузов в интересах ВСУ. В результате атаки в Одессе были поражены объекты портовой инфраструктуры для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с топливом.

Кроме того, в группировке войск «Север» заявили, что артиллеристы за одну ночь выполнили 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. Под массированный удар ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня попали 15 пунктов управления БПЛА, а также склады боеприпасов и ключевые объекты инфраструктуры противника.