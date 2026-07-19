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19 июля 2026 в 05:49

Поразили хранилища топлива ВСУ в порту Южный: успехи ВС РФ к утру 19 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Операторы беспилотников российской Южной группировки войск уничтожили пикапы ВСУ на защищенной противодроновыми сетями трассе в районах Алексеево-Дружковки и Малотарановки, заявили в Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 19 июля?

ВС России уничтожили пикапы ВСУ

Также в ведомстве сообщили, что операторы дронов 4-й бригады уничтожили два робототехнических комплекса ВСУ в Дружковке и сорвали доставку боеприпасов для ВСУ.

«Операторы войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили несколько транспортных средств ВСУ в районе населенных пунктов Алексеево-Дружковка и Малотарановка в Краматорском районе», — говорится в сообщении.

ВС России начали бои за Захаровку

Российские военнослужащие начали бои за населенный пункт Захаровка в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Они приступили к боям после того, как практически вытеснили подразделения Вооруженных сил Украины из Волоховского.

«Практически выдавив украинских боевиков из Волоховского, наши бойцы начали бои за Захаровку», — заявил Марочко.

ПВО сбила 123 украинских беспилотника

Российская противовоздушная оборона за день сбила 123 украинских беспилотника над 11 регионами страны, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Атаки отражены в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Герасимов сообщил об освобождении Пискуновки в ДНР

Российские войска освободили Пискуновку в ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Также бойцы ВС России вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск, передает его слова пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе.

«Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», — сказал он.

ВС России поразили резервуары с топливом ВСУ в порту Южный

Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ продолжаются, отметили там.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта Южный Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

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