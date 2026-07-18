Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ продолжаются, отметили там.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта Южный Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель возмутилась хранением крупных партий боеприпасов ВСУ на гражданском объекте под Киевом. По ее словам, подобные случаи указывают на опасность хаотичного управления страной в условиях боевых действий.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что анализ боевого применения высокоточного оружия подтвердил его способность гарантированно преодолевать любые системы ПВО и ПРО. По данным ведомства, западные комплексы противовоздушной обороны оказались бессильны перед современными российскими ракетами.