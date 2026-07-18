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18 июля 2026 в 20:03

ВС России поразили резервуары с топливом ВСУ в порту Южный

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный Одесской области, которые использовались для снабжения украинской армии, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. Удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ продолжаются, отметили там.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. На территории порта Южный Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель возмутилась хранением крупных партий боеприпасов ВСУ на гражданском объекте под Киевом. По ее словам, подобные случаи указывают на опасность хаотичного управления страной в условиях боевых действий.

Кроме того, в Министерстве обороны России сообщили, что анализ боевого применения высокоточного оружия подтвердил его способность гарантированно преодолевать любые системы ПВО и ПРО. По данным ведомства, западные комплексы противовоздушной обороны оказались бессильны перед современными российскими ракетами.

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