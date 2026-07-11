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11 июля 2026 в 15:27

Минобороны РФ назвало главное преимущество российского высокоточного оружия

Минобороны РФ заявило о способности российского оружия преодолевать ПВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия подтвердил его способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство подчеркнуло, что поставляемые западными спонсорами системы ПВО оказываются бессильны против современных российских ракет.

Анализ результатов применения Вооруженными силами РФ высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные [президенту Украины Владимиру] Зеленскому западными спонсорами, — указали в министерстве.

Ранее украинский лидер заявил, что ВСУ не могут сбивать российские баллистические ракеты. Политик потребовал от западных партнеров ускорения поставок военной помощи для Киева.

Заявление Зеленского прозвучало после серии массированных ударов по украинским заводам и объектам инфраструктуры. Российские войска также нанесли удар по предприятию «Фанплит» в Киеве, где собирают беспилотники Fire Point — 2.

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